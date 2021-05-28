النمسا: موسم السياحة الشتوي يسجل خسائر كبيرة

تعرضت صناعة السياحة الشتوية في النمسا، وهي مصدر حيوي للدخل للبلاد الواقعة في جبال الألب، لخسائر كبيرة في الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي النمساوي اليوم أن الإقامات السياحية الليلية بين نوفمبر 2020 وأبريل 2021 انخفضت بنسبة 91 % تقريبا، لتصل إلى 5.57 مليون، مقارنة بالموسم السابق.

وتم إغلاق معظم أماكن الإقامة السياحية خلال هذا الوقت في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

ومع ذلك، بدأ عدد الحجوزات في الزيادة مجددا، حيث سجلت الوكالة مليون ليلة مبيت في أبريل، أي أكبر أربعة أضعاف مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

ووفقا لمكتب الإحصاء، جاءت الزيادة مع إمكانية عودة رحلات العمل مجددا وإعادة فتح المنتجعات الصحية.

وفي 19 مايو، أعادت النمسا أيضا فتح الفنادق أمام السائحين الذين جاءت اختبارات الكشف عن كورنا التي خضعوا لها سلبية أو تعافوا من عدوى أو يمكنهم تقديم دليل على تلقيهم لقاحا مضادا لفيروس كورونا.

