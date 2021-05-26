إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع يتراجع إلى 7.05 مليار ريال في أسبوع

حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 22 أيار (مايو) الجاري تراجعا بنحو 18.2 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 15 أيار (مايو).

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 22 أيار (مايو) بلغ نحو 7.05 مليار ريال، مقابل نحو 8.62 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، متراجعا بـ1.57 مليار ريال.

وبذلك يستمر الإنفاق عبر نقاط البيع في التراجع وللأسبوع الثاني على التوالي، في حين يعد إنفاق الأسبوع الماضي الأدنى منذ منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020.

وحول أداء القطاعات، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد تراجعت مبيعات أغلبية القطاعات عبر أجهزة نقاط البيع باستثناء ستة قطاعات.

وتصدر الارتفاعات قطاع "التعليم" وبنمو 180 في المائة، ليبلغ الإنفاق نحو 47.4 مليون ريال، تلاه قطاع "مواد التشييد والبناء" بزيادة بلغت 130 في المائة وبمبيعات تجاوزت 322.2 مليون ريال.

ثالثا، قطاع "الأجهزة الكهربائية والإلكترونية"، الذي سجل نموا بنحو 47.8 في المائة، ثم كل من قطاع النقل والمنافع العامة والصحة وبارتفاع 43 و7 و2.5 في المائة على التوالي.

بينما تصدر قطاع "الملابس والأحذية" القطاعات الأكثر تراجعا في الإنفاق، حيث سجل مبيعات بنحو 417.4 مليون ريال وبانخفاض 64.4 في المائة، بعده قطاع "المجوهرات" بمبيعات 198.9 مليون ريال وهي تقل بنحو 58.8 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه.

وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، فيتصدرها قطاع "المطاعم والمقاهي"، حيث يشكل 15.9 في المائة من إجمالي مبيعات أجهزة نقاط البيع، التي تعادل 1.12 مليار ريال، حيث تراجع الإنفاق بنحو 16.1 في المائة، ثم مبيعات قطاع "الأطعمة والمشروبات" ثانيا والتي تشكل 15.4 في المائة أو ما يعادل 1.08 مليار ريال، حيث تراجع الإنفاق بنحو 16.7 في المائة عن الأسبوع السابق.

إلى ذلك، تراجعت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 9.6 في المائة لتبلغ نحو 82.2 مليون عملية لجميع القطاعات، مقارنة بنحو 90.9 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه.

وعلى مستوى المدن، فقد تراجع الإنفاق في العاصمة الرياض بنحو 11.6 في المائة ليبلغ 2.11 مليار ريال وهي تشكل بذلك 30 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.15 مليار ريال ونحو 373.8 مليون ريال في مدينة الدمام.



وحدة التقارير الاقتصادية