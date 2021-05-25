أنت هنا

  • الرئيسية
  • اقتصاد
  • الاقتصاد الألماني ينكمش 1.8% في الربع الأول من 2021 بفعل قيود كورونا

أخبار اقتصادية- عالمية

الاقتصاد الألماني ينكمش 1.8% في الربع الأول من 2021 بفعل قيود كورونا

الاقتصاد الألماني ينكمش 1.8% في الربع الأول من 2021 بفعل قيود كورونا

الاقتصادية من الرياض

أظهرت بيانات اليوم أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.8 في المائة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إذ بددت قيود مرتبطة بفيروس كورونا الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصادات أوروبا، وفقا لـ"رويترز".
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 3.1 في المائة على أساس سنوي.

إنشرها

سمات

اقتصاد ألمانيا

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية