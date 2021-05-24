الحدود البريطانية ستصبح رقمية بالكامل في 2025

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم أن حدود الهجرة البريطانية ستكون رقمية بالكامل خلال السنوات الأربع المقبلة.

بموجب الإجراءات الجديدة، سيتم أيضا استحداث تصريح سفر إلكتروني جديد مشابه لنموذج تأشيرة الولايات المتحدة.

ويتطلب هذا التصريح أن يحصل زوار بريطانيا على تصريح إلكتروني قبل السفر.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن القواعد الجديدة، التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2025، هي جزء من برنامج أكبر لإصلاح نظام معطل.

وقالت مديرة الحملات في المجلس المشترك لرعاية المهاجرين في بريطانيا ميني رحمن لوكالة الأنباء الألمانية إن النظام الجديد يعيد تأكيد التزام الحكومة بالتراجع عن اتفاقية اللاجئين، وسيجعل نظام اللجوء أكثر خطورة.

وأضافت: "بدلا من الإعلان عن طرق ميسورة التكلفة للإقامة، والتي ستساعد المهاجرين على عيش حياة آمنة ومستقرة، فإن خطط باتيل ستترك الناس عرضة للاستغلال إذا فقدوا وظائفهم أو لم يتمكنوا من دفع رسوم تأشيرة ضخمة".

