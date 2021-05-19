"بيتكوين" تتراجع لأقل من 40 ألف دولار و"إثريوم" تهوي 15%

واصلت بيتكوين النزول في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار اليوم، إذ فاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من إيلون ماسك رئيس تيسلا، وفقا لـ"رويترز".

وتراجعت بيتكوين، حوالي تسعة في المائة لما يصل إلى 38 ألفا و940.04 دولار، لتكون أيضا دون متوسط تحركاتها في 200 يوم. وهي الآن منخفضة 40 في المائة عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفا و895.22 دولار، والذي بلغته في 14 أبريل.

وهبطت إثريوم، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، حوالي 15 في المائة إلى 2875.36 دولار.