571.6 مليون دولار حصيلة الطروحات الأولية في الأسواق الخليجية خلال الربع الأول .. نصفها للسعودية

أدرجت الأسواق الخليجية خلال الربع الأول من العام الجاري أسهم ثلاث شركات، وكذلك وحدات صندوقين "ريت"، جمعت من خلالها 571.6 مليون دولار، في مؤشر على عودة قوية لعمليات الإدراج بعد عام 2020 الذي شهد عدد إدراجات لم تتجاوز عشر شركات.وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البورصات الخليجية وكذلك شبكة الخدمات المهنية "برايس ووتر هاوس كوبرز"، فإن نصف الأموال المجمعة يعود إلى السوق السعودية "تداول"، التي تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر عشر أسواق مالية في العالم.وجمعت السوق المالية السعودية نحو 281.6 مليون دولار أو ما يعادل 1.06 مليار ريال من خلال طرحين في السوق الرئيسة، يعودان إلى شركة الخريف وشركة ذيب لتأجير السيارات.وبلغت متحصلات الاكتتاب في شركة الخريف نحو 540 مليون ريال أو ما يعادل 144 مليون دولار، بينما بلغت متحصلات الاكتتاب لشركة ذيب 516 مليون ريال التي تعادل 137.6 مليون دولار، حيث شكل الطرح ما نسبته 30 في المائة من رؤوس أموالهما.في حين جمعت بقية أسواق الخليج 290 مليون دولار من خلال ثلاثة طروحات تمت في الربع الأول من العام الجاري في أسواق دبي وقطر ومسقط.وجمعت بورصة قطر 181.7 مليون دولار، من خلال طرح أسهم شركة "كيو إل إم" وهي تعمل في مجال التأمين على الحياة والتأمين الصحي، حيث تم طرح ما يعادل 60 في المائة من أسهم الشركة البالغة 350 مليون سهم، في حين يعد هذا الطرح الأكبر من بين الطروحات الخمسة في الأسواق الخليجية.فيما يعد طرح شركة "كيو إل أم" في بورصة قطر هو الأول منذ عام 2019، حيث لم تشهد السوق عمليات إدراج في العام الماضي، وتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الطرح نحو 1.1 مليار ريال قطري.أما سوق دبي المالية فقد جمعت 95.3 مليون دولار أو ما يعادل 350 مليون درهم، من خلال طرح صندوق المال كابيتال "ريت"، الذي تم مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي بعد عملية الاكتتاب التي تمت في كانون الأول (ديسمبر) 2020.ويعد صندوق المال كابيتال "ريت"، أول صندوق عقاري متداول يدرج في سوق دبي المالية، وباستثناء صناديق "الريت" فإن سوق دبي المالية لم تشهد أي عملية طرح منذ عام 2017.في حين كان الإدراج الخامس من نصيب صندوق عقاري متداول، حيث طرحت سوق مسقط صندوق عمان العقاري "ريت"، بعد جمع ما يقرب من خمسة ملايين ريال عماني التي تعادل 13 مليون دولار، وسط عملية إدراج ضعيفة من حيث الطلب، حيث تمت تغطية أقل من 20 في المائة من الوحدات المطروحة للصندوق.السوق السعوديةمن المتوقع أن تشهد السوق السعودية عديدا من الطروحات الأولية خلال العام الجاري والأعوام المقبلة مع تزايد عدد طلبات الشركات للإدراج سواء في السوق الرئيسة أو الموازية، إضافة إلى عمليات طرح لشركات تعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.ويعد طرح "مجموعة تداول السعودية" من بين أبرز الطروحات المنتظرة، التي أعلنت تحولها في نيسان (أبريل) الماضي إلى شركة قابضة، إضافة إلى تعيينها عددا من المستشارين ومنسقي الطرح كخطوة لجاهزية المجموعة للاكتتاب العام الأولي.في حين استطاعت السوق السعودية خلال العام الماضي جمع 5.25 مليار ريال "1.4 مليار دولار" من خلال طرح وإدراج ثلاث شركات، هي "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، أملاك العالمية للتمويل العقاري، بن داود القابضة".وحدة التقارير الاقتصادية