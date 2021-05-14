الوقود يوشك على النفاد في واشنطن حتى بعد استئناف كولونيال بايبلاين عملياتها

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن نقصا شديدا في البنزين اليوم الجمعة حتى بعدما زادت أكبر شبكة لخطوط أنابيب نقل الوقود بالبلاد عقب هجوم إلكتروني للمطالبة بفدى، وتأكيدات مسؤولي العاصمة للسكان بأن الإمدادات ستعود إلى طبيعتها سريعا.

وكان تعطل شركة كولونيال بايبلاين الذي استمر ستة أيام الأكبر من نوعه على الإطلاق وكشف إلى أي مدى يتمكن مجرمو الإنترنت من استهداف البنية التحتية الأمريكية.

واستمرت عمليات الشراء الواسعة المدفوعة من ذعر نقص الوقود على مدار يومين بعد استئناف الشركة عملياتها مما تسبب في خلو محطات الوقود في أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة حتى في مناطق بعيدة عن خط الأنابيب، بحسب "رويترز" .

وذكرت شركة تتبع الوقود "جاز بادي" إن نفاد الوقود بالمحطات في واشنطن وصل إلى 87 بالمئة مقابل 79 بالمئة أمس الخميس.

ولم تكشف كولونيال المبلغ الذي طلبه المخترقون وما إذا كانت قد دفعته. لكن وكالة بلومبرج نيوز ذكرت أن الشركة دفعت زهاء خمسة ملايين دولار.