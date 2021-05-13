84.15 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 10 بورصات عالمية .. ارتفعت 39 % خلال عام

ارتفعت القيمة السوقية لأكبر عشر بورصات في العالم 39 في المائة "23.5 تريليون دولار" خلال عام، لتبلغ 84.15 تريليون دولار بنهاية آذار (مارس) الماضي، مقابل 60.64 تريليون دولار بنهاية آذار (مارس) 2020، الذي تزامن مع انهيار مدو ضرب الأسواق المالية بسبب تفشي جائحة كورونا.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" ومواقع البورصات العالمية والاتحاد العالمي للبورصات، حافظت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تداول" على ترتيبها في المركز التاسع بين أكبر البورصات عالميا من حيث القيمة السوقية بنهاية آذار (مارس) 2021.وتصدرت السوق السعودية البورصات العربية ومنطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية بـ2.64 تريليون دولار "9.91 تريليون ريال" بنهاية الفترة.وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية 34 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت قيمتها السوقية 6.51 تريليون ريال "1.73 تريليون دولار" بنهاية آذار (مارس) 2020.الـ 10 الكبارجاء ترتيب أكبر عشر بورصات حول العالم من حيث القيمة السوقية، بصدارة بورصة نيويورك "الولايات المتحدة" بـ26.66 تريليون دولار، مرتفعة 22 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.وثانيا حلت بورصة ناسداك "الولايات المتحدة" بـ19.79 تريليون دولار، مرتفعة 76 في المائة، ثم بورصة شنغهاي "الصين" ثالثا بـ6.92 تريليون دولار، مرتفعة 48 في المائة.فيما جاءت بورصة طوكيو "اليابان" رابعا بـ6.76 تريليون دولار، مرتفعة 33 في المائة، ثم بورصة هونج كونج "الصين" بـ6.7 تريليون دولار، مرتفعة 58 في المائة.وفي المركز السادس جاءت بورصة شنزو "الصين" بـ5.04 تريليون دولار، مرتفعة 54 في المائة على أساس سنوي، ثم بورصة لندن "بريطانيا" بـ4.32 تريليون دولار، مرتفعة 48 في المائة.خلفها جاءت بورصة تورونتو "كندا" بـ2.87 تريليون دولار، مرتفعة 65 في المائة، وتاسعا سوق الأسهم السعودية "تداول" بقيمة سوقية 2.64 تريليون دولار، مرتفعة 34 في المائة.وفي المركز العاشر جاءت بورصة كوريا الجنوبية بقيمة سوقية 2.45 تريليون دولار، مرتفعة 96 في المائة.وحدة التقارير الاقتصادية