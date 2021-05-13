ولي العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

قدم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيده على الجميع أعواماً مديدة والوطن بحال أفضل وأفضل.

جاء ذلك عبر الاتصال المرئي، بمشاركة كل من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال المرئي عن رغبته بنقل تحياته للجميع، متمنياً لهم التوفيق.

من جهته، نقل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي خلال مداخلته - عبر الاتصال المرئي - تهنئة منسوبي القوات المسلحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولولي العهد بعيد الفطر المبارك ، مؤكدًا أن القوات المسلحة وبمرور خمس سنوات على انطلاق رؤية المملكة 2030 قد حققت بفضل الله ثم بدعم سموه قفزات نوعية وشاملة في مسيرة التطوير والجاهزية.