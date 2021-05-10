"وقت اللياقة": استقالة الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس جديد

أعلنت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) اليوم عن قبول مجلس إدارتها بتاريخ 10 مايو 2021م استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ جستين موسجروف لأسباب شخصية على أن تسري اعتبارا من تاريخ 10 يونيو 2021م.

كما قرر مجلس الإدارة تكليف الأستاذ أنطوني كريج اليوت الرئيس التنفيذي للعمليات للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من تاريخ 11 يونيو 2021م، لحين استكمال إجراءات تعيين رئيس تنفيذي جديد.

يذكر أن الأستاذ أنطوني كريج اليوت يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي للعمليات كما شغل قبل ذلك منصب مدير العمليات في مجموعة باناتاين وحمل خبرة لأكثر من 20 عاماً في قطاع الرياضة والترفية.

هذا ويتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبي الشركة للأستاذ جستين موسجروف بالشكر والتقدير على ما بذله من جهد خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي للشركة.