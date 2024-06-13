صفقات خاصة في "تاسي" بـ 1.08 مليار ريال منها صفقة على "أرامكو" بسعر الطرح الثانوي

شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 14 صفقة خاصة بقيمة 1.08 مليار ريال على نحو 27.85 مليون سهم، تمت على عدد من الأسهم القيادية المدرجة في السوق الرئيسية، وهي البنك الاهلي، مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، إضافة إلى بوبا العربية ومرافق، وكذلك "رسن" المدرجة اليوم.

بين الصفقات الخاصة، كانت هناك 3 صفقات تمت على أسهم شركة "ارامكو السعودية، أكبر شركة طاقة وكيميائيات في العالم، منها صفقة بنحو 1.3 مليون سهم بقيمة بلغت 35.5 مليون ريال، فيما كان سعر الصفقة عند 27.25 ريال وهو سعر الطرح الثانوي.

يتداول سهم أرامكو السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس عند 28.2 ريال للسهم، مما يعني أن سعر الصفقة الخاصة أقل من السعر المتداول بفارق 3.4%.

كما شهد السوق اليوم، صفقتان على سهم شركة رسن المالكة لمنصة "تأميني" والتي تتداول جلستها الأولى في السوق الرئيسية، حيث بلغت قيمة الصفة الخاصة نحو 4.3 مليون ريال من خلال 117.4 ألف سهم.