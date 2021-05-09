القطاعات فائقة النمو في مرحلة ما بعد الانتعاش «2 من 2»

يمكن اليوم العثور على الشركات الناشئة "أحادية القرن"، التي ارتبطت في السابق بوادي السيليكون وعدد قليل من مراكز التكنولوجيا الفائقة الأخرى، بأعداد متزايدة عبر مجموعة واسعة من الدول المتقدمة ومتوسطة الدخل ــ وفي قطاعات مفاجئة مثل التعليم. بعبارة أخرى، تترسخ الأنظمة التي تطلق العنان لمواهب ريادة الأعمال بشكل متزايد في مختلف أنحاء العالم.ويرجع ذلك جزئيا إلى إدراك الحكومات للفرص المتاحة في هذه القطاعات والعمل على إحراز تقدم على النحو الواجب. فقد أضحت البرامج المالية في أعقاب اندلاع الجائحة أكثر عدوانية بكثير مما كانت عليه في الماضي. تعرف الالتزامات بالاستثمار في البنية التحتية "بما في ذلك في التكنولوجيا الرقمية" والعلوم والتكنولوجيا زيادة ملحوظة، ليس فقط في الولايات المتحدة والصين، بل أيضا في أوروبا، عبر القطاعات الرقمية والطبية الحيوية والتكنولوجيا الخضراء.علاوة على ذلك، يبدو أن صناع السياسات يدركون أن نقص الطلب لا يؤثر سلبا في العمالة فحسب، بل أيضا في الحوافز اللازمة لتبني تكنولوجيات جديدة. وبالتالي، فإن أغلب الحكومات حريصة على ضمان أن يسير الاقتصاد بكثافة عالية دون أن تؤدي الرياح المعاكسة من جانب الطلب إلى إعاقة النمو وفرص العمل.ونظرا إلى هذه العوامل، هناك فرصة معقولة لعكس مسار الاتجاه السلبي الذي استمر 15 عاما في إجمالي نمو الإنتاجية ــ وبالتالي النمو الحقيقي الإجمالي. يتم نشر تقنيات قوية جديدة ذات الأغراض العامة على الإنترنت، وقد أدت الجائحة إلى زيادة التبني والتعلم في القطاعات التي كانت متخلفة في السابق. هذا أمر بالغ الأهمية، لأن نمو الإنتاجية على المستوى الكلي لا يتطلب فقط توافر التقنيات الضرورية على نطاق واسع، بل يتطلب أيضا انتشارها على نطاق واسع.من المهم بشكل خاص الاعتماد الرقمي من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاعات المتخلفة. في الهند، على سبيل المثال، يشمل جزء من التحول الرقمي تزويد الملايين من شركات البيع بالتجزئة الصغيرة الحجم وسلاسل التوريد ذات الصلة بالحلول التكنولوجية، بدلا من تجنبها من قبل كيانات كبيرة، ما قد يتسبب في حدوث اضطراب كبير في قطاع الوظائف.يعد توزيع الدخل عاملا رئيسا آخر في نمو الإنتاجية. إذا استمر الدخل الإضافي في التدفق بشكل أساسي إلى الأفراد ذوي الدخل المرتفع ومالكي رؤوس الأموال، فقد يكون ذلك مفيدا لأسعار الأصول، ولكنه سيكون سيئا بالنسبة للطلب، وبالتالي الاستثمار والإنتاجية في مجال الأعمال.على الأقل في الولايات المتحدة، كانت الخطط المالية للرئيس جو بايدن ــ التي تشمل الاستثمار في البنية التحتية، والتغييرات في الضرائب، وزيادة الحد الأدنى للأجور ــ مصممة لاستعادة الوظائف المتوسطة الدخل وزيادة الدخل للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.ووفقا لدراسة حديثة أجراها معهد ماكينزي العالمي، قد يكون التحول الرقمي واسعا بما يكفي للمساعدة على زيادة إجمالي نمو الإنتاجية بشكل كبير. على سبيل المثال، من المرجح أن ينجح الإبداع في تقديم الرعاية الصحية الأولية "التي كانت قطاعا متخلفا في السابق" ليس فقط في بيانات الإنتاجية الخاصة بهذا القطاع، بل وأيضا في مقاييس الأداء المهمة الأخرى، بما في ذلك النتائج الصحية الشاملة وجودة الرعاية وحسن توقيتها.بالنسبة إلى أجندة إزالة الكربون، قد يجادل البعض بأن هذا سيكون له تأثير مباشر ضئيل أو حتى سلبي إلى حد ما في النمو والإنتاجية. ولكن فيما يتعلق بهذه القضية، على وجه الخصوص، ينبغي للمرء أن يراعي الآفاق الزمنية ذات الصلة. أيا كانت الآثار قصيرة الأجل المترتبة على توسيع أجندة الاستثمار الأخضر، فإن الهدف ليس رفع الإنتاجية قصيرة الأجل أو حتى متوسطة الأجل. يتمثل الهدف، بدلا من ذلك، في تجنب أو الحد من خطر حدوث صدمة سلبية هائلة للإنتاجية "من بين أمور أخرى" على المدى الطويل. وبالتالي، يمكن أن تكون القيمة الحالية للاستثمارات الخضراء عالية جدا وإن كان الأثر في مقاييس التدفق قصير الأجل للإنتاجية ضئيلا.خاص بـ "الاقتصادية"بروجيكت سنديكيت، 2021.