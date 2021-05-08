مسؤول سابق: بريطانيا ستكون خالية من كورونا هذا الصيف

قال مسؤول بريطاني سابق إن سكان المملكة المتحدة سيكونون محميين من "كوفيد 19" هذا الصيف، وفقا لـ"الألمانية".

وقال كلايف ديكس ، الذى تولى منصب رئيس فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة اللقاحات في ديسمبر واستقال الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه لن يكون هناك انتقال للفيروس في المملكة المتحدة بحلول أغسطس.

وأضاف لصحيفة ديلي تليجراف: "سنحمي السكان على الأرجح من جميع السلالات المعروفة".

وتابع: "سنكون آمنين بحلول الشتاء القادم".

وبحسب الأرقام الحكومية، فقد تم إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة من لقاحات كوفيد 19 في المملكة المتحدة، من بينها 16.7 مليون جرعة تشكل جرعة ثانية.