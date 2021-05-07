اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أن أرقام الوظائف المخيبة للآمال تعكس حقيقة أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل لتقطعه للتعافي من "الانهيار" الناجم عن الوباء، وفقا لـ"الفرنسية".
وقال من البيت الأبيض "ما زلنا نعاني من انهيار اقتصادي"، مضيفاً "من الواضح أن أمامنا طريق طويل لنقطعه".
بايدن: أرقام الوظائف مخيبة للآمال .. أمريكا أمامها طريق طويل للتعافي من الانهيار
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أن أرقام الوظائف المخيبة للآمال تعكس حقيقة أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل لتقطعه للتعافي من "الانهيار" الناجم عن الوباء، وفقا لـ"الفرنسية".
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