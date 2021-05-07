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أخبار اقتصادية- عالمية

بايدن: أرقام الوظائف مخيبة للآمال .. أمريكا أمامها طريق طويل للتعافي من الانهيار

بايدن: أرقام الوظائف مخيبة للآمال .. أمريكا أمامها طريق طويل للتعافي من الانهيار

الاقتصادية من الرياض

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أن أرقام الوظائف المخيبة للآمال تعكس حقيقة أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل لتقطعه للتعافي من "الانهيار" الناجم عن الوباء، وفقا لـ"الفرنسية".
وقال من البيت الأبيض "ما زلنا نعاني من انهيار اقتصادي"، مضيفاً "من الواضح أن أمامنا طريق طويل لنقطعه".

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اقتصاد أمريكا

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