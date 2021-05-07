منظمة الصحة توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية المملوكة للدولة، وفقا لـ"رويترز".

وأصبح اللقاح، وهو أحد لقاحين صينيين مُنحا بالفعل لمئات الملايين في الصين وخارجها، أول لقاح لكوفيد-19 تطوره دولة غير غربية ويحظى بدعم منظمة الصحة.