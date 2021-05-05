أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عدم ممانعتها من إتمام عملية استحواذ شركة أدنوك الدولية للتوزيع العاملة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وخدمات السيارات على 15 محطة بالمنطقة الشرقية مملوكة لشركة مزايا الأولى العاملة في قطاع النقل البري للبضائع.
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- "هيئة المنافسة" توافق على استحواذ شركة "أدنوك" الدولية على 15 محطة وقود في السعودية
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