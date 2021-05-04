بيع نجمي الإنترنت الآفلين "ياهو" و "إيه أو إل" بـ 5 مليارات دولار

أعلنت شركة "فيريزون" الأمريكية العملاقة للاتصالات أمس، أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق للاستثمار في الأسهم الخاصة، على بيعه نجمي الإنترنت الآفلين "ياهو" و"إيه أو إل" مقابل خمسة مليارات دولار.

ووفقا لـ"الفرنسية"، تشمل الصفقة مع صندوق "أبولو جلوبل ماناجمنت" أيضا وحدة "فيريزون ميديا" بأكملها، بما فيها عمليات تكنولوجيا الإعلان للعلامتين التجاريتين.

وأوضحت "فيريزون" في بيان أنها ستحصل من الصندوق الاستثماري "أبولو" على 4.25 مليار دولار نقدا، في حين ستكون 750 مليون دولار على شكل أسهم تفضيلية.

وأشارت "فيريزون" إلى أنها ستحتفظ بحصة 10 في المائة في الشركة التي ستبقى تحت إدارة جورو جاورابان الرئيس التنفيذي عند إتمام الصفقة المتوقع في الفصل الثاني من العام الجاري.

وكانت "فيريزون" استحوذت على "ياهو" عام 2017 مقابل نحو 4.5 مليار دولار، ودمجته في وحدتها مع "إيه أو إل" الذي كانت استحوذت عليه عام 2015 في مقابل 4.4 مليار دولار من "تايم وورنر".

إلا أن زخم رمزي الإنترنت في العقد الأول من القرن الـ21 أخذ في التراجع، وحصتيهما في السوق ومداخيلهما الإعلانية، إذ تحول مستخدمو الإنترنت إلى منصات أحدث، منها "جوجل" و"فيسبوك".

وشركة فيريزون للاتصالات هي تكتل اتصالات أمريكي عملاق متعدد الجنسيات، وجزء من مؤشر داو جونز الصناعي. وتقع مقار الشركة في جادة أميريكاز رقم 1095 في منطقة ميدتاون منهاتن في مدينة نيويورك، لكنها مسجلة في ولاية ديلاوير.

وأصدرت وزارة العدل الأمريكية في عام 1984 قرارا يلزم شركة أيه تي آند تي بتقسيم نظام بيل للشركات إلى سبع شركات منفصلة، اندرجت كل واحدة من هذه الشركات رسميا تحت مظلة شركة بيل الإقليمية العاملة، التي كان يشار إليها باسم شركات بيل الصغار.

وأُعلن عن استحداث شركة بيل أتلانتك، وهي إحدى هذه الشركات المنبثقة عن شركة نظام بيل الأم في العام نفسه. تألفت هذه الشركة بدورها من عدة شركات عاملة منفصلة هي شركة بيل نيوجيرسي، وشركة بيل بنسلفانيا، وشركة دايموند للاتصالات، وشركة سي آند بي للاتصالات، فضلا عن منصة خاصة بالتداول تمتد من نيوجيرسي حتى فرجينيا.