أوروبا.. أكثر من 50 مليون إصابة بكورونا

سُجّلت إصابة أكثر من 50 مليون شخص بكوفيد-19 في أوروبا منذ ظهور الفيروس للمرّة الأولى في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر2019، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس الأربعاء استنادًا إلى أرقام قدّمتها السلطات.

في المجموع، أُحصيت رسميًا 50,021,615 إصابة في 52 دولة وإقليمًا في المنطقة التي تمتدّ شرقًا إلى أذربيجان وروسيا، بينها أكثر من 1,382,000 إصابة خلال الأيّام السبعة المنصرمة، أي 197,400 في المتوسّط يوميًا.

ولوحِظ تباطؤ في انتشار الجائحة في كثير من البلدان الأوروبّية التي تعمد، بحذر، إلى تخفيف القيود المفروضة لكبح الموجة الأخيرة من فيروس كورونا، وقد انخفض منذ أسبوعين العدد اليوميّ للإصابات.

وابتداءً من 12 نيسان/أبريل، بدأت المملكة المتّحدة مرحلة رئيسيّة من خروجها من الحجْر الذي استمرّ ثلاثة أشهر، وأعادت فتح المتاجر غير الضروريّة. ولم تعد البلاد تُسجّل سوى نحو 2300 إصابة في المتوسّط يوميًا، وذلك بفضل الحجْر وحملة تطعيم مكثّفة أُطلِقت أوائل كانون الأوّل/ديسمبر وأتاحت إعطاء جرعة واحدة على الأقلّ لـ64% من السكّان البالغين.

وحذت إيطاليا الإثنين حذو المملكة المتّحدة، إذ أعادت فتح الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح جزئيًا. وبعد تسجيلها ذروةً في عدد الإصابات بلغت نحو 23 ألف حالة يوميًا في نهاية آذار/مارس، تحصي إيطاليا حاليًا أقلّ من 13 ألف إصابة يوميّة في المتوسّط.

في فرنسا، الدولة الأوروبية الأكثر تضرّرًا من حيث العدد الإجماليّ للإصابات المكتشفة (5,565,852 حالة)، يبدو أنّ هناك انخفاضًا طفيفًا في عدد الإصابات الجديدة. ففي بداية الأسبوع، سجّلت البلاد أقلّ بقليل من 30 ألف حالة يوميّة جديدة، إلا أنّ هذا الرقم لا يزال يُعتبر مرتفعًا.