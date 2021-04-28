بايدن يعتزم اقتراح برنامج بقيمة 200 مليار دولار لتعليم مجاني لمرحلة ما قبل المدرسة

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الكشف عن برنامج بقيمة 200 مليار دولار لتوفير تعليم مجاني لمرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة كجزء من اقتراح خطة الأسر الأمريكية الذي سيناقشه خلال كلمة يلقيها مساء اليوم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت الوكالة عن وثيقة شاركها مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه سيستفيد من الخطة ما يقرب من 5 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات ويمكن أن توفر على الأسرة المتوسطة 13 ألف دولار إذا تم تنفيذ البرنامج بالكامل.

والبرنامج هو أحد عناصر اقتراح شامل سيعلنه بايدن في الخطاب أمام مجلسي الكونجرس.

وسيتم تعويض تكلفة مقترحات الرئيس من خلال زيادة الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراء ، بما في ذلك زيادة ضرائب أرباح رأس المال على أولئك الذين يجنون أكثر من مليون دولار سنويا، وفقا لبلومبرج.