اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بنسبة 1.8% خلال الربع الأول بفعل انتعاش الصادرات

قال بنك كوريا المركزي اليوم إن الاقتصاد الكوري تعافى في الربع الأول مقارنة بعام سابق، مدعوما بانتعاش طفيف في الصادرات ودعم السياسة المالية، في ظل وجود علامات على أن الأداء الاقتصادي يقترب تدريجيا من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وفقا لـ"الألمانية".

وأوضح بنك كوريا أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.8 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بعام سابق. وعلى أساس ربع سنوي، توسع الاقتصاد بنسبة 1.6 في المائة، من نمو بنسبة 1.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.

وسجل الاقتصاد الكوري انكماشا بنسبتي 1.3 في المائة و3.2 في المائة في الربعين الأول والثاني من العام الماضي، على التوالي، قبل أن يشهد نموا بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث وبنسبة 1.2 في المائة في الربع الاخير.

ومن المتوقع أن يساعد التعافي التدريجي في الصادرات في نمو الاقتصاد الكوري بوتيرة أسرع من المتوقع، بيد أن موجة رابعة من الجائحة تلوح في الأفق محليا ستؤثر على ما يبدو على الأداء الاقتصادي.