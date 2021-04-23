نائب رئيس الوزراء الروسي: "نورد ستريم 2" سيستكمل في 2021

أوردت وكالات أنباء روسية أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال اليوم إن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق سيكتمل هذا العام، وذلك رغم ضغط من واشنطن.

وقال نوفاك ردا على سؤال حول إمكانية استكمال المشروع هذا الصيف "وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من الشركة المشغلة، سيحدث هذا خلال العام الجاري"، وفقا لـ"رويترز".