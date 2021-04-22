مبيعات المنازل الأمريكية القائمة عند قاع 7 أشهر.. انخفضت 3.7%

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في مارس تحت ضغط نقص حاد في العقارات، وهو ما يرفع الأسعار ويجعل امتلاك منزل أغلى ثمنا بالنسبة لبعض المشترين للمرة الأولى، وفقا لـ"رويترز".

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 3.7 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 6.01 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2020. وتراجعت المبيعات في جميع المناطق الأربعة.

وجاء الانخفاض الشهري الثاني على التوالي بعد هبوط حاد في العقود الموقعة وطلبات الحصول على قروض لشراء المنازل في فبراير.

يتأخر توقيع عقود مبيعات المنازل القائمة، التي تحسب عند إتمام العقد، شهرا أو شهرين. ويعني هذا أن جزءا من انخفاض المبيعات الشهر الماضي كان بسبب الطقس السيئ في فبراير.

تشكل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات المنازل الأمريكية، وارتفعت 12.3 في المائة على أساس سنوي، لتظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وقفز متوسط أسعار المنازل 17.2 في المائة عنه قبل سنة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 329 ألفا و100 دولار في مارس.

وبلغ عدد المنازل القائمة المعروضة للبيع 1.07 مليون في مارس آذار، بارتفاع 3.9 في المائة عن فبراير. وتراجع المعروض 28.2 في المائة عنه قبل عام.