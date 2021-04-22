روما تحدد خطط تخفيف القيود بما في ذلك تطبيق جواز سفر الحاصلين على التطعيم

طرحت الحكومة الإيطالية اليوم الأربعاء خارطة طريق تحدد التخفيف التدريجي للقيود المتعلقة بفيروس كورونا في عملية تمتد من 26 نيسان/أبريل حتى الصيف. وتخطط روما أيضا لإدخال تصاريح سفر فيروس كورونا في المستقبل القريب للسفر داخل البلاد.

وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن جواز السفر المعروف باسم "جواز السفر الأخضر" سيسمح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالسفر إلى المناطق التي يوجد بها،على سبيل المثل، خطر متزايد للإصابة بالعدوى.

وسيظل حظر التجول الليلي ساريًا بين الساعة 10 مساءً و 5 صباحًا. على سبيل المثال ، كانت هناك معارضة كبيرة لهذا الإجراء من قبل أصحاب المطاعم. وسجلت السلطات قرابة 14 ألف إصابة جديدة و 364 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية اليوم الأربعاء في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة.