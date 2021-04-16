الغاز الطبيعي يحتل صدارة مصادر انبعاثات الطاقة في الاتحاد الأوروبي

أصبحت المعامل التي تستخدم الغاز لإنتاج الطاقة أول مصدر لانبعاثات هذا القطاع في الاتحاد الأوروبي بعدما تخطت في ذلك المعامل المعتمدة على فحم الليغنيت (الفحم البني) في العام 2020، وفق تقرير لـ"مخطط الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات" صدر اليوم.

وبلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من معامل إنتاج الطاقة العاملة بالغاز 231 مليون طن في القارة في العام 2020، وفق التقرير الذي أعده مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة.

في المقابل تراجعت الانبعاثات الناجمة عن استخدام الفحم في إنتاج الطاقة بنسبة 23 في المائة في العام 2020 مقارنة بالعام السابق.

وقال تشارلز مور مدير البرنامج الأوروبي في "إمبر" إن الغاز بات أكبر مصدر للانبعاثات نظرا إلى مصادر الطاقة المتجددة الأقل كلفة وتسعير الكربون الذي احتل مكانة الفحم في الأسواق.

لكنّه حذّر أن الدول التي ترصد استثمارات كبرى في البنى التحتية المعتمدة على الغاز تخاطر بتكبّد خسائر بما أن أسعار مصادر الطاقة المتجددة العاملة بالهواء والشمس تواصل تراجعها.

وصرّح مور لـ"الفرنسية" أن "الدول التي تتّخذ قرارات قصيرة الأمد لاستبدال الفحم بالغاز تتجاهل الميل الجارف للتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة".

وتابع أن "الاستثمارات الحالية في بناء معامل كبيرة لإنتاج الطاقة بأمد طبيعي هو 25 عاما، ستصبح أصولا مقيّدة في ثلاثينيات القرن الحالي".

وإذا ما أخذت في الحسبان انبعاثات معامل إنتاج الطاقة العاملة بالفحم الحجري، تصبح انبعاثات إنتاج الطاقة من الفحم في الاتحاد الأوروبي أدنى بـ58 في المائة مقارنة بما كانت عليه في العام 2013.

وأظهر التقرير أن الانبعاثات الإجمالية الصادرة عن قطاع الطاقة بالكاد تتخطى 50 في المائة من إجمالي الانبعاثات الواقعة ضمن اختصاص "مخطط الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات"، أي أقل بواحد في المائة مقارنة بالعام 2019.

وبالإجمال تراجعت انبعاثات قطاع إنتاج الطاقة بمقدار 140 مليون طن، أي بنسبة 17 في المائة، على أساس سنوي في العام 2020.

في حين تخطّت انبعاثات فحم الليغنيت والفحم الحجري معا انبعاثات الغاز الطبيعي، إلا أن التقرير يعتبر هذين النوعين من الفحم مصدرين منفصلين للطاقة نظرا إلى التباين على صعيدي التكلفة وكثافة الانبعاثات.