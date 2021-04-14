غالبية مرضى كورونا بالرعاية المركزة بالبرازيل في الأربعين من العمر أو أقل

قال تقرير جديد إن تزايد تفشي كوفيد-19 في البرازيل يؤثر بشكل متزايد على الشبان، حيث أظهرت بيانات المستشفيات أن أغلب من كانوا في العناية المركزة في الشهر الماضي في سن 40 أو أقل.

ونشرت هذا التقرير الجمعية البرازيلية لطب الرعاية المركزة في مطلع الأسبوع. ويستند التقرير على بيانات من أكثر من ثلث جميع أجنحة العناية المركزة في البلاد، وذلك بحسب رويترز.

ووجد التقرير زيادة كبيرة في عدد الشبان الذين يتم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة.

ولأول مرة منذ وصول تفشي المرض إلى البرازيل العام الماضي، شغل مرضى يبلغون من العمر 40 عاما أو أقل 52 في المئة من أسرة العناية المركزة.

ويمثل ذلك قفزة بنسبة 16.5 في المئة مقارنة بنسبة الإشغال لتلك الفئة العمرية المسجلة بين ديسمبر كانون الأول وفبراير شباط.