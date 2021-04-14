توفير لقاحات كورونا وحملة غير مسبوقة للتحصين «1 من 2»

يحرز عديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل تقدما كبيرا في الاستراتيجية وعناصر الشراء لخطط اللقاحات الوطنية الخاصة بها، فليس من المبالغة في شيء إذا ما قلنا: إن النجاح في طرح لقاحات كورونا وتعميمها غاية في الأهمية. ومع ارتفاع عدد الحالات اليومية على مستوى العالم، تبرز اللقاحات بوصفها أقوى أداة لحماية الأرواح وسبل كسب العيش ووضع نهاية لهذه الجائحة. ولحسن الحظ، تم الحصول على ترخيص لطرح عديد من اللقاحات المرشحة للاستخدام في حالات الطوارئ ويجري تعميمها في الوقت الحالي في جميع أنحاء العالم.غير أن طريق التحقق من سلامة هذه اللقاحات وفعاليتها في التجارب السريرية إلى تحصين السكان بصورة تامة طويل ومعقد (يمكن الاطلاع على التقرير الصادر بعنوان: "اللقاحات ليست نهاية المعركة، ولكن نهاية البداية"). وعند التحضير لتعميم اللقاحات على المواطنين على نطاق غير مسبوق، يجب على الحكومات تحسين أنظمة الرعاية الصحية للمهمة العاجلة المتمثلة في تفعيل حملة التطعيم وعلى المدى الطويل، لكوننا علينا أن نتكيف مع إمكانية العيش مع كورونا كوفيد - 19 بوصفه مرضا وبائيا. ويجب القيام بكل ذلك بوتيرة غير مسبوقة وعلى نطاق لم يحدث من قبل، وتحت رقابة عامة مكثفة، وعلى نحو يبعث على الطمأنينة في مواجهة ضبابية المشهد وعدم اليقين الشديد.تأثرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA بشكل كبير بالوباء، مع أكثر من 2.75 مليون حالة مؤكدة في المنطقة حتى الآن. واستجابة لذلك، يحرز عديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل تقدما كبيرا في الاستراتيجية وعناصر الشراء لخطط اللقاحات الوطنية الخاصة بها. أطلقت حتى الآن عشر دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل حملات تطعيم.في هذا السياق، ينظم البنك الدولي سلسلة من ورش العمل لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التفكير في أكثر القضايا استراتيجية فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كوفيد - 19 والتعلم من تجارب بعضها بعضا. فيما يلي، نضع العناصر الأربعة الرئيسة التي يجب مراعاتها عند التخطيط لنشر التلقيح الشامل الذي تم تقديمه في ورشة العمل الأولى. ستتم مناقشة موضوعات أخرى بمزيد من العمق في المشاركات المستقبلية، بينما نواصل سلسلة ورش العمل. لمناقشة استراتيجية اللقاحات فتعتمد استراتيجيات اللقاحات على قيام الحكومات بتحديد أهداف واضحة للآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة. وتساعد هذه الأهداف على تحديد الفئات السكانية ذات الأولوية للحصول على اللقاحات، واللقاحات الأنسب في السياق الوطني، والعرض والطلب المتوقعين، ومتطلبات النشر، والسيناريوهات المحتملة التي قد تتحقق. ويجب مساندة هذه الاستراتيجيات من خلال اللوائح والضوابط وخطة تشغيلية ونظام مراقبة جيد لتتبع التقدم المحرز في حملة التلقيح لضمان الوصول الفعال والعادل... يتبع.