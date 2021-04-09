الخريف يتفقد المدينة الصناعية الأولى بالقصيم ومساهمتها في تعزيز المحتوى المحلي

تفقد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، المدينة الصناعية الأولى في القصيم يرافقه أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المهندس خالد بن محمد السالم، حيث كان في استقبالهم مسؤولو المدينة والقطاع الأوسط.وأسست المدينة الصناعية الأولى بالقصيم 1980 على مساحة مطورة بالكامل تبلغ 1.5 مليون متر مربع وتضم 156 عقدا صناعيا وخدميا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، تشمل كثيرا من الصناعات النوعية أبرزها: الآلات والمعدات، المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الصيدلانية، منتجات المعادن، الأثاث، الفلزات القاعدية، الخشب ومنتجاته والفلين، المعدات الكهربائية، المنسوجات، منتجات المطاط والبلاستيك، الورق ومنتجاته، والمواد الكيميائية ومنتجاتها.وتأتي الزيارة، ضمن برنامج اجتماع مجلس إدارة "مدن" الثاني في دورته السابعة، حيث اطلع على ما تتمتع به المدينة الصناعية الأولى بالقصيم من مقومات وخدمات ومنتجات صناعية ولوجستية تواكب متطلبات توطين الاستثمارات المحلية والعالمية.وتفقد عددا من المصانع المنتجة والمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي ومنها: مصنع الشركة السعودية للصناعات الدوائية "سبيماكو الدوائية" على مساحة 149.688 مترا مربعا، وهو مؤتمت بالكامل لإنتاج الأدوية والمنتجات الصيدلانية بإجمالي استثمارات أكثر من 2.2 مليار ريال، ومصنع بنتي للصناعة كأحد مشاريع رواد الأعمال على مساحة 1772 مترا مربعا لإنتاج الحلويات الشعبية والشرقية بإجمالي استثمارات تسعة ملايين ريال، إضافة إلى مصنع شركة صالح السلمان وأولاده للخبز والفطائر ومساحته 9335 مترا مربعا، وهو مؤتمت بالكامل لإنتاج المخبوزات والفطائر باستثمارات تبلغ 50 مليون ريال.وأوضح المهندس السالم أن "مدن" تدعم شركاءها الصناعيين بعديد من الخدمات والمنتجات النوعية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ونقل وتوطين المعرفة إلى مدنها الصناعية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وضمن المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".وأفاد المهندس السالم، أن المدينة الصناعية الأولى بالقصيم تقع ضمن القطاع الأوسط، الذي يضم 12 مدينة صناعية، وتتميز بقربها من مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي على بعد 49 كيلو مترا و50 كيلو مترا إلى محطة قطار القصيم، فضلا عن بعض المقرات الخدمية المهمة مثل المديرية العامة للدفاع المدني "وحدة الإطفاء"، وفرع مؤسسة البريد السعودي، ومركز صحي تابع لوزارة الصحة، ووحدة التدخل السريع للمواد الخطرة، إضافة إلى مكتب لتوعية الجاليات.وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من أربعة آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.