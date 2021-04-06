المكسيك: إعطاء 9.04 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أعطت المكسيك 04ر9 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد19-) لمواطنيها، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ 394982 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، ستحتاج المكسيك إلى 3ر1 سنة لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين، وذلك بحسب الألمانية.

وبدأت التطعيمات منذ حوالي 15 أسبوعا في البلاد. وسجلت المكسيك 25ر2 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فضلا عن 204399 حالة وفاة، بعد مرور عام واحد و 5 أسابيع على تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك. يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.