إيطاليا تسجل عجزا 5.2% من الناتج المحلي في الربع الرابع من 2020

قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء اليوم إن رصيد ميزانية إيطاليا تحول إلى تسجيل عجز 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع فائض 1.9 في المائة في نفس الفترة من 2019، وفقا لـ"رويترز".

وذكر المعهد أنه على مدى العام بالكامل، سجل العجز 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد بيانات لسنة 2020 بالكامل صدرت الشهر الماضي. يأتي ذلك مقارنة مع 1.6 في المائة فقط في 2019، قبل أن تضرب جائحة كوفيد-19 البلاد.

وقال المعهد إن تدهور الأرصدة العامة في الربع الرابع يرجع إلى قفزة في إنفاق الحكومة وانخفاض الإيرادات المرتبطين بالجائحة.

وهذا العام، تتوقع التقديرات الرسمية لروما انخفاض العجز قليلا إلى 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مصادر حكومية تقول إن هذا سيُعدل صعودا هذا الشهر ليضع في الاعتبار إنفاقا إضافيا لدعم الاقتصاد المتضرر من القيود القائمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.