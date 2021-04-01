أسهم أوروبا تدخل فصلا جديدا بمكاسب محدودة

بدأت الأسهم الأوروبية الربع سنة الجديد بمكاسب محدودة اليوم الخميس، إذ طغت المخاوف بشأن موجة أخرى لكوفيد-19 مع فرض فرنسا ثالث إجراءات عزل عام على التفاؤل حيال خطة إنفاق جديدة للحكومة الأمريكية، بحسب ما نشرت "رويترز".

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة، ليحوم دون أعلى مستوياته على الإطلاق بثلاث نقاط. واختتم المؤشر القياسي الربع الأول بزيادة 7.7 بالمئة، مسجلا مكاسب للربع الرابع على التوالي.

وارتفعت أسهم شركات الرقائق الأوروبية ومن بينها إيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.آي وإنفينيون تكنولوجيز وبي.إي لأشباه الموصلات بين 1.8 بالمئة و4.4 بالمئة بعد أن أصدرت ميكرون تكنولوجي الأمريكية توقعات متفائلة للإيرادات.

وفي غضون ذلك، قالت تي.إس.إم.سي لصناعة الرقائق إنها تعتزم استثمار 100 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة لزيادة الطاقة الإنتاجية في مصانعها.

وتعرضت أسهم شركات البيع بالتجزئة والسفر في فرنسا لضغوط بعد أحدث تدابير للعزل العام. وارتفع سهم مجموعة أكور الفرنسية للفنادق 0.3 بالمئة بينما تراجعت أسهم شركات تقديم خدمات الطعام سوديكسو وإليور قرابة اثنين بالمئة.