المستثمرون يتدافعون إلى صناديق النقد بضخ 45.6 مليار دولار .. الأكبر منذ أبريل 2020

ضخ المستثمرون 45.6 مليار دولار في صناديق النقد في الأسبوع المنتهي في 24 آذار (مارس)، في أكبر دخول للتدفقات منذ نيسان (أبريل) 2020 وكثفوا انكشافهم على الأدوات المالية الأمريكية المحمية من التضخم، حسبما أظهرته بيانات التدفقات من بنك أوف أمريكا.

وبحسب "رويترز"، قال بنك أوف أمريكا إن صناديق الأوراق المالية المحمية من التضخم شهدت تدفقات داخلة بقيمة 1.8 مليار دولار، هي ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق.

وتعهد البنك المركزي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لأعوام قادمة، ما يخشى المستثمرون أن يحفز ارتفاع التضخم بالنظر إلى قوة التعافي الاقتصادي.

وذكر بنك أوف أمريكا أن سوق ديون الأسواق الناشئة سجلت أكبر دخول للتدفقات في ستة أسابيع بواقع 1.4 مليار دولار وأن الأسهم اليابانية تلقت تدفقات 2.7 مليار دولار هي الأكبر في 21 أسبوعا.

إلى ذلك، فتحت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" مرتفعة، إذ اشترى المستثمرون أسهم البنوك والطاقة، التي تتداول بأقل من قيمتها، مراهنين على ما يتوقعون أن يكون أسرع نمو اقتصادي منذ 1984.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 61.6 نقطة أو ما يعادل 0.19 في المائة إلى 32681.07 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.6 نقطة أو ما يعادل 0.19 في المائة إلى 3917.12، بينما ربح مؤشر ناسداك المجمع 18.3 نقطة أو ما يعادل 0.14 في المائة إلى 12996.026 نقطة.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية، بدعم من مكاسب حققتها الشركات المرتبطة بالسلع الأولية إذ يوازن المستثمرون بين المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا واحتمالات تعاف اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت جرينتش، ليبلغ أعلى مستوى في أسبوع. والمؤشر القياسي على مسار الصعود للأسبوع الرابع على التوالي.

