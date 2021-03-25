"إفر جرين": فريقا إنقاذ سيشاركان في خطة لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

قالت الشركة المستأجرة لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس المصرية اليوم إن فريقي إنقاذ محترفين من هولندا واليابان سيعملان مع السلطات المحلية لوضع خطة أكثر فاعلية لإعادة تعويم السفينة العملاقة، وفقا لـ"رويترز".

وذكرت شركة إفر جرين التايوانية إن الشركة مالكة السفينة عينت شركتي سميت سالفدج من هولندا ونيبون سالفدج من اليابان وستعملان جنبا إلى جنب مع قبطان السفينة وهيئة قناة السويس.

كما أعلنت شركة برنارد شولت لتشغيل السفن بأنه ستكون هناك محاولة أخرى لتعويم السفينة في وقت لاحق اليوم بعد أن باءت محاولة سابقة بالفشل.

وقالت الشركة، التي تشغل السفينة إفر جيفن، في بيان إن عمليات تجريف الرمال للمساعدة في التعويم مستمرة.

وأضافت "باءت محاولة أخرى لتعويم السفينة في حوالي الساعة 0800 بالتوقيت المحلي هذا الصباح بالفشل وستكون هناك محاولة أخرى في وقت لاحق اليوم".

وتابعت "بمجرد تعويمها، ستخضع السفينة لفحص كامل وستتعاون الشركة بشكل كامل مع السلطات المختصة في إعداد التقارير عن الحادث".