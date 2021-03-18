في 2021.. توقعات بنمو اقتصاد ألمانيا 3.7% ليعاود مستويات ما قبل الأزمة

قال معهد آي.إف.دبليو الاقتصادي اليوم إن الاقتصاد الألماني سينمو على الأرجح 3.7 في المائة في 2021 ويبلغ مستويات ما قبل الأزمة قبل نهاية العام، إذ من شأن التقدم على صعيد حملة التطعيم الإسهام في زيادة الصادرات والاستهلاك، وفقا لـ"رويترز".

وعدل آي.إف.دبليو، وهو أحد المعاهد الرئيسية في ألمانيا وجزء من مجموعة تقدم المشورة للحكومة، بالزيادة توقعاته الصادرة في ديسمبر عندما كان يتوقع نموا 3.1 في المائة.

وقال "من المرجح تجاوز مستوى الناتج الاقتصادي قبل الأزمة في الربع الثالث من العام الجاري".

انكمش أكبر اقتصاد أوروبي 4.9 في المائة في 2020 بسبب الجائحة.

وبالنسبة للعام المقبل، قال آي.إف.دبليو إنه يتوقع نمو الاقتصاد 4.8 في المائة، وهو ما يتخطى التوقعات السابقة عند 4.5 في المائة الصادرة في ديسمبر.