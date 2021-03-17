العالم يمر بنقص غير مسبوق في أشباه الموصلات

قال مسؤول كبير في جمعية صناعة أشباه الموصلات الصينية اليوم الأربعاء إن العالم يمر بنقص غير مسبوق في الرقائق، بعد نمو مبيعات أشباه الموصلات 18 بالمئة العام الماضي.

وقال تشو زي شيوي، رئيس الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في تصريحات خلال مؤتمر سيميكون الصين "يتعين علينا تعزيز تعاوننا، وأن نولي اهتماما أكبر بالابتكار. هذه هي الطريقة الوحيدة حتى تتمكن صناعتنا من إدارة التحديات التي تواجهنا".

الصين أكبر مشتر لأشباه الموصلات في العالم لكن إنتاجها المحلي هامشي. ونمت المبيعات لديها 17.8 بالمئة في 2020 عن العام السابق إلى 891 مليار يوان (137 مليار دولار)، وفقا لجمعية صناعة أشباه الموصلات الصينية.