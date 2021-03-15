نمو الناتج الصناعي للصين 35.1 % خلال الشهرين الماضيين

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين الصادرة اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي الصيني خلال يناير وفبراير الماضيين بنسبة 135.1% سنويا، حيث شهد أول شهرين من العام الماضي فرض إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وكان المحللون يتوقون نمو الناتج الصناعي خلال الشهرين الماضيين بنسبة 30% فقط.

وذكر مكتب الإحصاء أن الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين زادت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 35% سنويا، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا نموها بمعدل 40% بعد نموها بنسبة 2.9% خلال الشهر السابق.

كما أشار مكتب الإحصاء إلى زيادة مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهرين الماضيين بنسبة 33.8% سنويا، وهو ما يزيد عن التوقعات التي كانت 32%، بعد زيادتها في الشهر السابق بنسبة 4.6% سنويا.

من ناحية أخرى ارتفع معدل البطالة خلال فبراير الماضي إلى 5.5% مقابل 5.2% خلال الشهر السابق.

كما ارتفع مؤشر أسعار المساكن في الصين خلال فبراير الماضي بنسبة 4.3% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 3.9% خلال يناير الماضي.