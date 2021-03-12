بوصلة المتعاملين في السوق السعودية تتحول إلى الأسهم القيادية

ارتفعت الأسهم السعودية في أفضل أداء أسبوعي لها منذ شهر لتغلق عند 9587 نقطة بمكاسب 345 نقطة 3.7 في المائة، وهي الأعلى منذ حزيران (يونيو) 2015. بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 4.5 في المائة ليغلق عند 1297 نقطة.

ويظهر الأداء تحول التركيز إلى الأسهم القيادية بدلا من الأسهم المضاربية التي كانت تستحوذ على اهتمام المتعاملين.

جاء الارتفاع بدعم أساسي من قطاع "المصارف" الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ نيسان (أبريل) الماضي بمكاسب تجاوزت 7 في المائة، مع تحسن أداء سهم "الراجحي" المرتفع 9 في المائة، وهو الأفضل له منذ كانون الثاني (يناير) العام الماضي.

وتحرك المصارف لم يأت نتيجة لتطورات أساسية تدعم التحرك، لكن مع ارتفاع كبير لسهم "الراجحي" المتداول بمكرر 23 مرة بفارق كبير عن مستوى القطاع عند 17 مرة. وستواجه السوق مقاومة عند مستويات 9900 نقطة بينما الدعم عند 9360 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 9242 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 9639 نقطة رابحا 4.3 في المائة، في نهاية الأسبوع أغلق عند 9587 نقطة رابحا 345 نقطة 3.7 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 7 في المائة بنحو 4.9 مليار ريال لتصل إلى 73.8 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 8 في المائة بنحو 204 ملايين سهم لتصل إلى 2.7 مليار سهم، أما الصفقات فارتفعت 3 في المائة بنحو 73 ألف صفقة لتصل إلى 2.8 مليون صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" 1.6 في المائة، يليه "التأمين" 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" 0.75 في المائة. وتصدر المرتفعة "المصارف" 7.9 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" 4.7 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 3.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 20 في المائة بقيمة 14.8 مليار ريال، يليه "المصارف" 11 في المائة بقيمة 8.5 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" 10 في المائة بقيمة 7.6 مليار ريال.





أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "أميانتيت" 21 في المائة ليغلق عند 28.80 ريال، يليه "فتيحي" 18 في المائة ليغلق عند 26 ريالا، وحل ثالثا "صدق" 16 في المائة ليغلق عند 19.96 ريال.

وتصدر المتراجعة "تبوك الزراعية" 11.6 في المائة ليغلق عند 36.05 ريال، يليه "باعظيم" 11 في المائة ليغلق عند 99.10 ريال، وحل ثالثا "زجاج" 7.9 في المائة ليغلق عند 36.65 ريال.

وكان الأعلى تداولا "متطورة" بقيمة 4.5 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 2.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 2.2 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية