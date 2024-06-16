ارتفاع معدل التضخم لأسعار الجملة في السعودية بنحو 3.2 % خلال مايو

ارتفع معدل التضخم لأسعار الجملة في السعودية خلال شهر مايو من العام الجاري بنحو 3.2 % على أساس سنوي.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، جاء الارتفاع متأثرا بزيادة أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنحو 8 % نتيجة ارتفاع الأسعار الكيميائية الأساسية بنحو 14.5 %، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنحو 12 %.

فيما ارتفعت أسعار باب المنتجات الغذائية والمشوربات والتبغ والمنسوجات بنحو 1.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة ارتفاع اسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنحو 7.4 % إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنحو 4.8 %

وعلى أساس شهري انخفض معدل التضخم لأسعار الجملة بنحو 0.1 نقطة مئوية مسجلا خلال أبريل الماضي نحو 3.4 %، وذلك نتيجة انخفاض أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنحو 0.3 % متأثرا بتراجع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنحو 1.7 %.

وحدة التحليل المالي.