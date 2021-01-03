دبي: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 12.3 % في الربع الثالث من 2020

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في إمارة دبي خلال الربع الثالث من عام 2020 ارتفاعا بنسبة 12.3% ، وذلك بعد أن شهد هذا الرقم انخفاضا بنسبة 8.22 % خلال الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع الأول.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) تقريرا صدر عن مركز دبي للإحصاء جاء فيه أنه رغم أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي سجل انخفاضات خلال عام 2020 متأثرا بانتشار جائحة كورونا، فقد أظهر التغير الربعي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بالربع الثاني 2020 تعافيا كبيرا في حركة الإنتاج وفقا لـ "الألمانية".

وعلى أساس سنوي، سجل الرقم القياسي خلال عام 2020 انخفاضات متتالية بلغت 0.47 % خلال الربع الأول و 24ر13% خلال الربع الثاني و20ر1% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترات من عام .2019