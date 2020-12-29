صندوق الاستثمارات يطلق شركة "سيف" للخدمات الأمنية .. والتركيز على 4 مجالات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية ("سيف")، التي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات، التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.وكمنصة أمنية مبتكرة، ستتركز أعمال شركة "سيف" على أربعة مجالات رئيسة تشمل تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة، التي تضم عددا من الخدمات المتخصصة، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى مراكز القيادة والتحكم.وستلعب شركة "سيف" دورا رائدا في تمكين التقنيات والكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الخدمات الأمنية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة تدعم النمو المهني والشخصي، بما يساهم في إيجاد عديد من فرص العمل لجعل قطاع الحراسات والخدمات الأمنية مهنة ذات معايير عالمية.ويأتي إطلاق شركة "سيف" تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتوطين المعرفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لرفع حجم المحتوى المحلي، ما يساهم في تحقيق أهداف "رؤية 2030".وأطلق صندوق الاستثمارات العامة خلال الأربعة أعوام الماضية، عشرة قطاعات جديدة وأسس أكثر من 30 شركة جديدة، إضافة إلى إيجاد أكثر من 190 ألف وظيفة.ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، ويقوم الصندوق بدور رائد في دفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي وتنويعه، كما يسهم في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. وبحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018- 2020) يعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في قطاعات ريادية مختلفة داخل المملكة وعلى الصعيد العالمي.ويهدف الصندوق إلى تمكين عديد من القطاعات الواعدة تسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل العلم والمعرفة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة. وبصفته الذراع الاستثمارية للسعودية فقد عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع عديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، ما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف "رؤية 2030".