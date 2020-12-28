"سابك" تطلب بأن لا تتجاوز عضوية مجلس إدارة "كلاريانت" السويسرية 12 عاما

طلبت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر مساهم في شركة الكيماويات السويسرية كلاريانت اليوم ألا تتجاوز عضوية مجلس إدارة الشركة السويسرية 12 عاما كحد أقصى وهو ما يعني نهاية رئاسة هاريولف كوتمان لمجلس الإدارة.

وبحسب "رويترز" فقد طلبت "سابك" التي رفعت حصتها في كلاريانت إلى 31.5 في المائة في مارس أن يدرج على جدول أعمال الجمعية العمومية لمساهمي كلاريانت الذي يعقد في السابع من أبريل بند تحديد حد زمني لعضوية مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رئيس المجلس. وقالت كلاريانت إن سابك اقترحت توزيعات خاصة بواقع فرنكين سويسريين للسهم.

وتولى كوتمان منصب الرئيس التنفيذي وانضم لمجلس الإدارة في وانتخب رئيسا له في 2018. وفي العام الماضي تولي منصب الرئيس التنفيذي مؤقتا. ولم يتسن حتى الآن التواصل مع كلاريانت للتعقيب.

