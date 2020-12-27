وزير خارجية ألمانيا : كورونا قد يعود إذا لم يتم توزيع اللقاحات بشكل عادل في العالم

دعا هايكو ماس وزير الخارجية الألماني للتفكير خارج الحدود الوطنية فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقال لـ (د ب ا) إنه "صحيح أن الأمر يتعلق حاليا في البداية بعدالة التوزيع في بلدنا" إلا أنه لابد في الوقت ذاته من الانتباه إلى ألا يتم قطع إمدادات اللقاح عن مناطق بأكملها.

وأضاف "لن يكن كل واحد منا بأمان إلا إذا كنا جميعا على مستوى العالم بمأمن عن هذا الفيروس". محذرا من أنه قد يعود الفيروس إذا لم يكن هناك توزيع للقاحات على مساحات عريضة في العالم.

وتابع "لهذا السبب تتمثل مسألة فاعلية مكافحة الوباء أيضا في ألا يهتم المرء لأمر نفسه فحسب وإنما يهتم أيضا بأن يتم القضاء على الفيروس في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن مجموعة العشرين التي تضم أكبر قوى اقتصادية بالعالم تعهدت في نوفمبر الماضي بتوزيع عادل للقاحات على مستوى العالم.