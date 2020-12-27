"الزكاة والدخل" : 31 ديسمبر آخر موعد للإستفادة من "إلغاء الغرامات والعقوبات المالية"

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمكلفين إلى الاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي تنتهي في 31 ديسمبر في مبادرة من الهيئة لتمكين عملائها من تصحيح أوضاعهم المالية والامتثال لواجباتهم الزكوية والضريبية.

وأكدت أن المكلفين الذين قدموا اعتراضات على قرارات صادرة من الهيئة في تاريخ سابق لـ 30 سبتمبر ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة بإمكانهم الاستفادة من مبادرة الإلغاء شريطة التزام المكلف بسداد أصل الضريبة أو طلب تقسيطها وسحب الاعتراض المقيد لدى الجهة القضائية المختصة. مبينة بأن الإعفاء من الغرامات لا يشمل تلك الموقعة في حق مكلف بسبب ارتكابه مخالفة تهرُّب ضريبي.

ودعت المكلفين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى تقديم طلب عبر موقع (الهيئة العامة للزكاة والدخل) مع إرفاق نموذج الطلب الورقي وما يثبت صفة مقدم الطلب.

كما دعت المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المبادرة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993) الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care) أو من خلال (البريد الإلكتروني) أو عبر المحادثات الفورية على (الهيئة العامة للزكاة والدخل)