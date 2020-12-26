السويد ترصد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا لمسافر قادم من بريطانيا

قالت وكالة الصحة السويدية إن الفحوص أثبتت إصابة مسافر قادم من بريطانيا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي ارتبط ظهورها هناك بسرعة الانتشار.

وقالت سارة بايفورس المسؤولة بوكالة الصحة خلال مؤتمر صحفي إنه تم عزل المسافر ولم يتم رصد حالات إصابة أخرى بهذه السلالة حتى الآن.

ويقيم المسافر، الذي لم يجر الإفصاح عن اسمه، في سورملاند بجنوب ستوكهولم، وفقا لسيجني ماكيتالو طبيبة مكافحة العدوى في المنطقة. ويُعتقد أن سلالة فيروس كورونا الجديدة أكثر قدرة على الانتقال مقارنة بغيرها، بحسب "رويترز" .

وقالت ماكيتالو "الشخص الذي ثبتت إصابته بالفيروس سافر إلى سورملاند من بريطانيا في زيارة خلال عيد الميلاد"، مضيفة أن خطر انتقال العدوى من هذه الحالة محدود للغاية.

وفرضت السويد في وقت سابق هذا الشهر قيودا على سفر القادمين من بريطانيا، وسط مخاوف من تفشي السلالة الجديدة. واتخذت عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وحول العالم إجراءات مماثلة.