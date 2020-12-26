اليابان تسجل 5 إصابات بسلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا

سجّلت اليابان خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا، وفقا لـ"واس".

وأوضح وزير الصحة نوريهيسا تامورا في مؤتمر صحفي أمس أن خمسة أشخاص دخلوا حجرًا صحيا بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر.

وبيّنت وزارة الصحة اليابانية أن رجلا في الستينيات من عمره شعر بالتعب، فيما لم تظهر على الأربعة الآخرين أي أعراض.