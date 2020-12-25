أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة و132 حالة وفاة بكورونا في إيران

أعلنت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، عن تسجيل 6021 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و132 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي أكثر من 933 ألف شخص من المصابين لحد الآن، وفقا لـ"الألمانية".

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيما سادات لاري، في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم تم تسجيل 6021 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الإصابات إلى مليون و189 ألف و203 إصابات مؤكدة".

وأوضحت أنه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 906 أشخاص إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت المتحدثة بأسم وزارة الصحة: ان 5345 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وأشارت الى تسجيل 132 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 54440 حالة وفاة.

كما أشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة إلىلى إجراء 7 ملايين و303 آلاف و238 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد19- في جميع أنحاء البلاد.