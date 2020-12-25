تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 2.9 % خلال نوفمبر

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن معدل البطالة في البلاد تراجع ليصل إلى 2.9% في نوفمبر مقابل 3.1% خلال الشهر السابق، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين، مع ذلك، انخفض بنسبة 0.1% عن العام السابق إلى 67.07 مليون عامل.

وفقد حوالي 620 الف عامل بوظيفة مؤقتة وبدوام جزئي وظائفهم خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، حيث تحملت العمالة المؤقتة وطأة الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19-.

وقالت الوزارة إن العمال المؤقتين وغير المتفرغين، والذين يتقاضون رواتب منخفضة في معظم الحالات، شكلوا 37.4% من القوة العاملة في اليابان في نوفمبر، العديد من هؤلاء العمال هم من النساء والشباب.

وقالت الوزارة إن عدد الوظائف في قطاع التصنيع شهد انخفاضا قدره 190 ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 10.43 مليون، كما خسرت صناعة المطاعم والفندقة 290 ألف وظيفة لتصل إلى 3.9 مليون.