نمو قوي لمشاركة المرأة في سوق العمل الأوروبية .. وآيسلندا في صدارة التصنيفات

سجلت مشاركة المرأة في سوق العمل الكامل والجزئي وأيضا عدد النساء ذوات المؤهلات العالية في أوروبا "الاتحاد الأوروبي وأربع دول أوروبية غربية من خارج التكتل الأوروبي" اتجاها تصاعديا من 2010 إلى 2019. وقد تبوأت آيسلندا المركز الأول في أغلب التصنيفات.وفي الاتحاد الأوروبي "28 دولة" ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "آيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، وسويسرا"، تمتعت آيسلندا بأعلى معدل من العمالة بين النساء اللائي تراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما "81.9 في المائة". تأتي سويسرا في المرتبة الثانية "76.3 في المائة"، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي "الاتحاد الأوروبي 28 دولة" التي بلغت 64.1 في المائة.بالنسبة إلى البلدان الأوروبية الأخرى، فإن المعدل مرتفع نسبيا أيضا في ألمانيا التي جاءت في المركز الثالث "72.8 في المائة"، ثم النمسا "69.2 في المائة"، في حين إن إيطاليا قدمت ثاني أضعف قيمة "50.1 في المائة". في فرنسا، بلغ معدل النساء العاملات 62.4 في المائة في 2019.لكن من ناحية نسبة النساء الأوروبيات العاملات المؤهلات بدرجة عالية، تنخفض نسبهن بدرجة ملحوظة بحيث لم يتجاوز معدلهن المتوسط 45.2 في المائة على الرغم من تسجيل الدول الأوروبية زيادة في حصتهن خلال الفترة قيد الدراسة بمقدار 3.4 نقطة مئوية.ويظهر تدني الحصة واضحا من منظور أن المرتبتين الأولى والثانية في تصنيف هذه الفئة ارتفعتا فوق المتوسط بقليل، في حين إن المرتبة الثالثة لم تسجل غير نسبة 50.1 في المائة.وتضم الفئات المهنية الرئيسة التي تعد مؤهلة تأهيلا عاليا - وفقا للتصنيف المهني الدولي الموحد - مجموعات المهن التالية: المديرين العامين، المديرين التنفيذيين، مديري الأقسام، المهن الفكرية والعلمية، والمهن الوسيطة.وجاءت لوكسمبورج والسويد وسويسرا في المراتب الثلاث الأولى من ناحية النسبة المئوية للنساء في المهن ذات المهارات العالية "63.9 في المائة و58.6 في المائة و50.1 في المائة على التوالي في 2019".وما يتعلق بسويسرا، فقد عبرت النسبة الحدية بالكاد على الرغم من تسجيلها زيادة بنسبة 8.8 في المائة خلال الأعوام التسعة الماضية.وما يتعلق بمعدل شغل النساء عملا بدوام جزئي "العمل غير المتفرغ"، سجلت هولندا في 2019 أعلى نسبة في أوروبا "75.5 في المائة"، ثم سويسرا في المرتبة الثانية "62.7 في المائة". لكن المعدل المتوسط لعمل النساء بوقت جزئي في جميع أنحاء أوروبا "دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية" بلغ ما يقرب من ثلث النساء.وفي الفترة بين عامي 2010 و2019، ارتفع متوسط معدل شغل النساء العاملات بدوام جزئي في سويسرا من 46 في المائة إلى 49 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة حصة العاملات بمعدل يراوح بين 70 في المائة و89 في المائة "بزيادة قدرها 2.7 نقطة مئوية إلى 16.2 في المائة من النساء العاملات".من ناحية أخرى، انخفضت معدلات العمل الجزئي التي تقل عن 20 في المائة انخفاضا طفيفا "ناقص 0.7 نقطة إلى 5.3 في المائة من النساء العاملات".وحول تعدد نشاط النساء العاملات "باستثناء المتدربات"، أي اللواتي جمعن عديدا من الوظائف: سجلت آيسلندا أعلى نسبة من النساء متعددات النشاط "11.4 في المائة"، تأتي سويسرا في المرتبة الثانية "10.4 في المائة" في 2019 مقارنة بـ9.0 في المائة في 2010. غير أن المعدل المتوسط في الدول الأوروبية ينخفض بشدة بحيث يقل عن نصف القيمة السويسرية "4.5 في المائة".وفي 2019 تم تحديد أكبر نسبة من النساء العاملات في فرع "صحة الإنسان والعمل الاجتماعي". في هذا القطاع سجلت نسبة النساء العاملات أقوى زيادة لها بين عامي 2010 و2019 "بزيادة 2.8 نقطة مئوية إلى 23.7 في المائة".جاء بعد ذلك قطاع "التجارة والتصليح"، الذي أظهر أكبر انخفاض "ناقص 2.8 نقطة إلى 12.9 في المائة". كما انخفضت حصة النساء العاملات في قطاع الفندقة والمطاعم "4.7 في المائة في 2019 مقابل 5.8 في المائة في 2010".