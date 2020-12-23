الأرجنتين تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك" الروسي

أجازت الحكومة الأرجنتينية الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19.

وتوجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأرجنتينية إلى موسكو أمس لجلب اللقاح.

كانت الحكومة الأرجنتينية قد اعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن الرئيس ألبرتو فرنانديز سيكون أول من يتم تطعيمه باللقاح.

وقال فرنانديز في العاشر من الشهر الجاري إن الحكومة تعتزم تطعيم نحو عشرة ملايين أرجنتينى قبل مارس المقبل, عندما تحتفل حكومته بالذكرى السنوية الأولى لتوليها مراسم الحكم في البلاد.

وأضاف أن هناك خيارًا لتعزيز الحملة بـ 5 ملايين جرعة إضافية في مارس المقبل وفقا للألمانية.