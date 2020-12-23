فعالية لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لكورونا تتجاوز 50 %

ذكرت صحيفة فولها دي ساو باولو البرازيلية اليوم أن فعالية لقاح سينوفاك بيوتيك للوقاية من كوفيد-19 تتجاوز 50 في المئة في تجارب المرحلة الأخيرة.

وأضافت أن الشركة الصينية طالبت المعهد البرازيلي الذي يجري التجارب بالانتظار 15 يوما قبل أن ينشر نتائجه كاملة.

وبحسب (رويترز) رفض معهد بوتانتان، الذي يدير التجربة في البرازيل، وحكومة ساو باولو، التي تشرف على المعهد، التعليق قائلين إنه سيكون هناك مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي يعقد الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.