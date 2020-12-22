فرنسا تسجل 11 ألف إصابة جديدة بكورونا و802 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 11795 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا اليوم ، ارتفاعا من 5797 يوم الاثنين ودون تغيير تقريبا من 11532 حالة قبل أسبوع، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 2.49 مليون.

وعادة ما ينخفض العدد الرسمي للإصابات الجديدة في فرنسا يوم الاثنين بسبب تأخر تسجيل الحالات في عطلة نهاية الأسبوع، بحسب "رويترز" .

وسجلت السلطات الفرنسية أيضا 802 وفاة جديدة منها 381 وفاة في المستشفيات، وذلك مقابل 351 وفاة يوم الاثنين. وأعلنت السلطات تسجيل 421 وفاة في دور المسنين خلال الأيام الأربعة الماضية.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة في فرنسا حتى الآن 61702.